به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی همتی در جلسه بررسی انرژی خورشیدی و انرژی های تجدید ناپذیر راه اندازی نیروگاه های خورشیدی را در تامین برق تولید و صنعت موثر دانست و گفت : تولید کنندگان برق خورشیدی می توانند از تسهیلات و مزایای این سرمایه گذاری استفاده کنند .

وی به نیاز ویژه صنعت به حوزه انرژی های خورشیدی و ایجاد نیروگاه های کوچک خورشیدی در شهرک ها و ناحیه های صنعتی در شهرستان گرمسار اشاره کرد و افزود: ۴۵ طرح با ظرفیت نزدیک به ۲ مگاوات و ۱۴۱ طرح با مجوز‌های صادر شده در شهرستان گرمسار در حال پیگیری است که در صورت تکمیل این طرح‌ها در بخش انرژی خورشیدی ۹۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه می‌شود .