وزیر ورزش و جوانان گفت: در برخی از رشتهها شاهد ناهنجاریهایی هستیم که نباید دیگر این حاشیه وجود داشته باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح به همراه معاونان خود، نشستی وبیناری با مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استانهای کشور برگزار کرد تا ضمن بررسی اجمالی عملکرد این ادارات، مدیران مربوطه را در جریان آخرین تصمیمات و دستورالعملهای این وزارتخانه قرار دهد.
از جمله موارد مهمی که در این جلسه مطرح شد، موضوعاتی، چون مستند سازی املاک و اراضی، مولدسازی، هزینهکرد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به پروژههای ورزشی، نحوه اجرای بخشنامه تعارض منافع و برگزاری المپیاد سراسری بود که مورد بحث قرار گرفت.
در این خصوص گزارشهای آماری لازم از سوی معاونتهای توسعه ورزش قهرمانی، بانوان، مدیریت و منابع، معاونت امور استانها و مدیر مولدسازی و داراییهای وزارت ورزش و جوانان ارائه شد و مدیران کل ادارات استانی نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
بر این اساس مقرر شد رقابتهای المپیاد سراسری در هر دو بخش پسران و دختران در هفته تربیت بدنی برگزار شود. افتتاحیه این المپیاد که با هدف مدیریت استعدادیابی و نخبه گزینی در اصفهان برگزار میشود، ٢۶ مهر ماه با مسابقات دختران است که در ٢۶ رشته در سراسر کشور انجام خواهد شد. المپیاد پسران نیز از چهارم آبان ماه آغاز خواهد شد که در ۲۵ رشته برگزار میشود.
در خصوص استفاده از ظرفیت مولدسازی، عنوان شد که کمیتههای مولد سازی استانی در ٣١ استان کشور به ریاست مدیران ادارات ورزش و جوانان فعال شده است. ماحصل نشستهای مدیر مولدسازی و داراییهای وزارت ورزش و جوانان با استانها، شناسایی بیش از صد ملک و اراضی است که در صورت فروش آنها، مطمئنا مسیر را برای تکمیل اعتبار پروژههای نیمه تمام ورزشی هموار خواهد کرد.
دریافت تعداد قابل توجهی از اسناد قانونی اراضی و املاک متعلق به وزارتخانه، اعلام مانده اعتبارات مالی استانها و تلاش برای تکمیل و افتتاح پروژههای نیمههای تمام در هفتههای تربیت بدنی و دهه مبارک فجر از دیگر مواردی بود که توضیحات لازم در خصوص آنها ارائه شد.
دنیامالی در جمعبندی خود از نشست وبیناری با مدیران ادارت ورزش و جوانان استانها با اشاره به در پیش بودن هفته تربیت بدنی گفت: هفته تربیت بدنی و برگزاری رقابتهای المپیاد در این ایام بهانه خوبی است تا عملکرد ادارات ورزش و جوانان استانی مورد ارزیابی قرار بگیرد. المپیاد همچنین این فرصت را ایجاد میکند که استانداران هم پای کار بیایند تا با استفاده از ظرفیت مالی استانداری، اهتمام ویژهای هم به طرح آمایش سرزمینی شود. این استانها هستند که باید در کنار استفاده از ظرفیت دانشگاهها خلأهای طرح آمایش را برطرف کنند. استانها همچنین باید از پتانسیل مدیریت شهری در توسعه ورزش همگانی بهره ببرند و موظف هستند در جلسه بعدی گزارش عملکرد خود را به وزارتخانه ارائه بدهند.
وی از برگزاری المپیاد سراسری ویژه ورزش معلولین و توانیابان نیز خبر داد و افزود: با توجه به این که همه دستگاههای دولتی باید تکالیف خود را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به درستی انجام بدهند، درصد هستیم تا جشنوارهای را هم مختص ورزش توانیابان و به صورت سراسری برگزار کنیم. بچههایی که درصد معلولیت ذهنی و جسمی بالایی دارند، باید وارد جامعه شوند و ما در قبال آنها مسئولیم.
دنیامالی به مدیران ادارت ورزش و جوانان استانهای مرزی تاکید کرد که برای توسعه ورزشهای بومی و محلی با کشورهای همسایه همکاری مشترک انجام بدهند. وی در این باره گفت: رئیس جمهور به تمامی وزارتخانهها تکلیف کرده است که استانهای مرزی با کشورهای همسایه در زمینه توسعه مسائل اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و... مراوده داشته باشند. ما نیز با هدف پیشرفت ورزش روستایی و عشایری باید تحرکات لازم را داشته باشیم و با برگزاری مسابقات به اهداف مورد نظر برسیم.
وزیر ورزش و جوانان انجام امور فرهنگی در ورزش استانها را نیز مهم قلمداد کرد و گفت: در انجام فعالیتهای فرهنگی نیاز به کار بیشتری داریم. من به شخصه اعتقادی به کار شکلی و برگزاری مراسمهای روتین ندارم. کار فرهنگی باید تولید و محتوا در راستای سیاستهای کلان باشد.
وی در پایان چند نکته کلیدی را هم یادآور شد: کیفیت برگزاری رقابتهای لیگ در سطح کشور باید ارتقا پیدا کند. متاسفانه در برخی از رشتهها شاهد ناهنجاریهایی هستیم که نباید دیگر این حاشیه وجود داشته باشد. نظارت و دقت ادارات ورزش استانها در کنار مسئولان شواری تامین استان میتواند این حواشی را به حداقل برساند. ورزش ساحلی امروزه در دنیا در حال پیشرفت است و استانها میتوانند با کمترین امکانات، ارتباط بین جوانان و طبیعت را افزایش بدهند.