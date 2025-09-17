کارشناس هواشناسی: جنوب شرقی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد وزش بادهای جنوبی با سرعت نسبتاً زیاد خواهد بود که منجر به غبار محلی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: براساس خروجی مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته پدیده قالب در استان ورزش بادهای جنوبی در جنوب شرقی است که سرعت وزش بادها به ویژه برای روزهای پنجشنبه و جمعه نسبتاً زیاد است و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا را به همراه دارد.

بهروزی اعلام کرد: دمای هوا تا پایان هفته افزایش ملایمی خواهد داشت، اما از شنبه با نفوذ زبانه پرفشار و وزش بادهای شمالی، دما کاهش یافته و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی گفت: طی این مدت برای ارتفاعات استان، احتمال بارش و پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

بهروزی تاکید کرد: با توجه به کاهش محسوس دما در صبح سه‌شنبه (اولین روز بازگشایی مدارس)، توصیه می‌شود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، لباس گرم و مناسب به فرزندان خود بپوشانید.