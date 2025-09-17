سینما‌ها در هفته گذشته توانستند ۲۰ هزار و ۶۸۶ سانس حدود ۷۴۵ هزار و ۹۹۴ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل پنجاه میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هشت تومان دست یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. همچنین فروش فیلم‌های «صددام» و «زیبا صدایم کن» از امروز به پایان می‌رسد.

فروش فیلم‌ها به شرح زیر است:

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۲۳۹ هزار و ۲۲۹ بلیت توانست به فروش ۱۵ میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و سی و دو تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۱۶۰ هزار و ۸۰۶ بلیت فروخته و حدود ۱۰ میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و دوازده هزار و نهصد و شصت و هشت تومان فروش داشته است و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۹۰ هزار و ۳۵۸ بلیت توانست به فروش هفت میلیارد و یکصد و نود و چهار میلیون و چهل و هفت هزار و نهصد و پنجاه تومان برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۸۸ هزار و ۷۰ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در روز اول با فروش ۵۳ هزار و ۱۱۴ بلیت به فروش سه میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و پنجاه تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۳۶ هزار و ۷۴۸ بلیت به فروشی معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و چهل هزار و یکصد و هشتاد و سه تومان دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۲۰ هزار و ۹۶۳ بلیت فروخته و به فروشی حدودا یک میلیارد و چهارصد و چهل و پنج میلیون و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و یک تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۱۸ هزار و ۷۴۴ بلیت فروخته و با فروش یک میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و چهارصد و دو تومان در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از امروز ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲۶۷ بلیت فروخت و به فروش سی و یک میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار تومان دست یافت.