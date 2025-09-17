برق ۵ نیروگاه تولید پراکنده، ۱۳ نیروگاه تجدیدپذیر و ۳ شرکت خرده فروش، به همراه پذیرش زغال‌سنگ حرارتی معدن مزینوی در دویست و بیست و دومین کمیته عرضه بورس انرژی ایران، پذیرش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد، در این جلسه، برق ۱۳ نیروگاه تجدیدپذیر جدید پذیرش شد تا تعداد کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تالار برق سبز بورس انرژی به ۱۵۴ برسد. همچنین برق ۵ نیروگاه تولید پراکنده پذیرفته شد و مجموع نیروگاه‌های تولید پراکنده آزاد به ۲۱۵ افزایش یافت.

برق سه شرکت خرده فروش که پیش‌تر به مدت ۶ ماه در بازار فرعی بورس انرژی پذیرفته شده بودند، بنا به درخواست مجدداً پذیرش شدند. همچنین زغال‌سنگ حرارتی معدن زغال‌سنگ مزینوی نیروگاه طبس برای عرضه پذیرفته شد.

کمیته عرضه با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، تخصیص بیش از ۵۸۱ هزار گواهی صرفه‌جویی انرژی محقق شده را در پروژه‌های نوسازی معابر شهری سه استان تصویب کرد.

از ابتدای سال تاکنون، میانگین قیمت برق سبز ۶۶,۰۹۴ ریال و میانگین قیمت برق آزاد ۶۶,۱۳۶ ریال بوده است.