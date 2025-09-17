پخش زنده
شهردار منطقه ۱۹ از تهیه بیش از ۱۳۰۰ بسته کیف و نوشتافزار در قالب طرح «نسیم مهربانی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ گفت: به همت شهرداری منطقه و در قالب طرح «نسیم مهربانی»، بیش از ۱۳۰۰ بسته کیف و نوشتافزار تهیه و در میان دانشآموزان کمبرخوردار و بیبضاعت سطح منطقه توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف حمایت از تحصیل دانشآموزان و کمک به خانوادههای نیازمند انجام شده است، افزود: این بستهها به نیابت از شهدای دانشآموز جنگ تحمیلی دوازده روزه و در آستانه بازگشایی مدارس به دانشآموزان اهدا خواهد شد.
اخگرپور خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۱۹ همواره در تلاش است با اجرای طرحهای حمایتی و فرهنگی، زمینه ارتقای عدالت آموزشی و تقویت روحیه مشارکت و همدلی در میان شهروندان را فراهم سازد.