به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام حیدری گفت: با هدف تسهیل تردد دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین کاهش بار ترافیکی سطح شهر، شورای اسلامی شهر یزد مقرر کرد که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس‌ها و تاکسی‌های درون‌شهری از اول تا دهم مهرماه ۱۴۰۴ به صورت رایگان خدمات‌رسانی نمایند.

وی افزود: این اقدام در راستای تشویق و ترویج هر چه بیشتر استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک در دهه اول مهرماه انجام می‌شود و با هماهنگی شهرداری و سازمان حمل و نقل بار و مسافر، تمامی ظرفیت‌های ناوگان در خدمت شهروندان عزیز خواهد بود.