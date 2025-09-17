پخش زنده
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد، از مصوبه این شورا مبنی بر رایگان شدن استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در دهه اول مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام حیدری گفت: با هدف تسهیل تردد دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها و همچنین کاهش بار ترافیکی سطح شهر، شورای اسلامی شهر یزد مقرر کرد که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسها و تاکسیهای درونشهری از اول تا دهم مهرماه ۱۴۰۴ به صورت رایگان خدماترسانی نمایند.
وی افزود: این اقدام در راستای تشویق و ترویج هر چه بیشتر استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک در دهه اول مهرماه انجام میشود و با هماهنگی شهرداری و سازمان حمل و نقل بار و مسافر، تمامی ظرفیتهای ناوگان در خدمت شهروندان عزیز خواهد بود.