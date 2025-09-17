پخش زنده
انیمیشن «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی، موفق به کسب جایزه از جشنواره بینالمللی انیما فیلم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مشاور رسانهای پروژه، انیمیشن کوتاه «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی، به تهیهکنندگی سینا ایوبی، هژیر اسعدی و افسانه قربانی، موفق به کسب جایزه بهترین انیمیشن دانشجویی بخش بینالملل هشتمین دوره جشنواره بینالمللی انیما فیلم باکو در کشور آذربایجان شد.
همچنین این انیمیشن در ادامه حضور جهانی خود، به سی و دومین دوره جشنواره آدانا در ترکیه، بیست و یکمین دوره جشنواره وکس در کانادا و پانزدهمین دوره جشنواره کردی برلین در آلمان نیز راه پیدا کرد.
جشنواره انیمافیلم باکو ANIMAFILM، رویدادی بینالمللی و تخصصی در حوزه انیمیشن و مورد تایید آکادمی بفتا است. در این دوره جشنواره، ۳۱۷ فیلم از ۶۲ کشور ارسال شده و کمیته انتخاب، ۳۹ فیلم از ۲۰ کشور (۲۹ فیلم در بخش بینالملل و ۱۰ فیلم در بخش محلی) را برای مسابقه پذیرفته بود.
این رویداد ۳ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) در شهر باکو، پایتخت کشور آذربایجان برگزار شد.
جشنواره آدانا Adana Golden Boll، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و اکنون، یکی از معتبرترین رویدادهای فیلم در ترکیه است. هدف این جشنواره، گسترش سینمای ملی ترکیه و ارتباط و حمایت از سینمای ملی و بینالمللی عنوان شده است.
این رویداد ۲۲ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور تا ۷ مهر ۱۴۰۴) در ترکیه برگزار میشود.
جشنواره وکس VOX POPULAR ، رویدادی مستقل، غیرانتفاعی و بینالمللی است که توسط هنرمندان در تاندر بی، انتاریو کانادا اداره میشود و تکامل یافته جشنواره فیلم بی استریت است. در طول این جشنواره، علاوه بر انتخاب و نمایش فیلم در همه ژانرها، برنامههای آموزشی مثل کارگاهها و مسترکلاسها نیز پیشبینی شده است.
این رویداد از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۷ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۴) در کانادا برگزار میشود.
جشنواره کردی برلین KURDISCHES، در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و با توجه به منحصر به فرد بودن در برگزاری و قدمت، از بزرگترین رویدادهای فیلم کردی در اروپا است.
این رویداد از ۲۵ سپتامبر تا یکم اکتبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ مهر ۱۴۰۴) در آلمان برگزار میشود.
«چاوک» پیش از این، موفق به کسب جایزه تقدیر بخش انیمیشن بینالملل جشنواره لنولا در ایتالیا (دوره ۲۷) شده و به جشنواره بینالمللی شورت فست پالم اسپرینگز کالیفرنیا در آمریکا (دوره ۳۱) راه یافته است. کسب جایزه بهترین انیمیشن جشنوارههای منطقهای سینما جوان سهند (دوره ۷۱) و سایه (دوره ۱۴)، از جوایز رویدادهای داخلی این اثر هستند.
انیمیشن «چاوک» داستان آپاراتچی میانسالی را روایت میکند که پس از سالها زندگی در میان مردمان شهری با چهرههای دفرمه، عشق دوران نوجوانی خود را پیدا میکند.
عوامل انیمیشن «چاوک» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: هژیر اسعدی، تهیهکننده: سینا ایوبی، هژیر اسعدی، افسانه قربانی، تولید شده در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، کارگردان هنری: افسانه قربانی، تهیهکننده اجرایی: استودیو سی، بَفر پروداکشن، انیماتور، طراح کاراکتر و بکگراند: الهه رفیعی، آهنگساز: فراز عبداللهی و بردیا طراحی، مشاور پروژه: احمد فرساد، رنگ و کامپوزیت: الهه رفیعی، طراحی و میکس صدا: رامین ابوالصدق، انیماتیک: مسعود مرادی، تدوین: هژیر اسعدی، تیتراژ: هومن نجفی، استوری بورد: یزدان بهارلویی و هژیر اسعدی، پوستر: افسانه قربانی، پخشکننده: دپارتمان پخش بینالملل بَفرپروداکشن و مشاور رسانهای: علی کشاورز.