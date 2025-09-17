به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از اداره کل هواشناسی استان، امواجی ناپایدار از فردا (چهارشنبه) تا شنبه هفته آینده، به تناوب جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار می دهد.

این موج علاوه بر رشد ابر و در بعضی ساعات وزش باد همراه با گردوخاک محلی، ممکن است شرایط را برای نفوذ غبار به جو استان فراهم کند..

این احتمال در روزهای جمعه و شنبه برای مناطق مرزی بیشتر به نظر می‌رسد.