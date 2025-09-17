مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه وابستگی حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی گفت: با افزایش راندمان نیروگاهی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بازده تجهیزات صنعتی می‌توان به‌تدریج وابستگی سبد انرژی کشور را کاهش داد.

خبرگزاری صداوسیما، به گزارشسعید توکلی معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است؛ رقمی که در هیچ کشوری مشابه ندارد. وی گفت: سهم گاز در تأمین سوخت نیروگاه‌های ایران به ۸۰ تا ۸۳ درصد می‌رسد، در حالی‌که میانگین جهانی تنها ۲۰ تا ۲۳ درصد است.

توکلی با تأکید بر اینکه این وابستگی بالا تهدید‌های خاص خود را دارد، افزود: در صورت بروز اختلال در تأمین گاز، بخش زیادی از مصرف‌کنندگان کشور دچار مشکل می‌شوند. به گفته وی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی از طریق توسعه تجدیدپذیرها، استفاده از نیروگاه‌های اتمی، بهبود راندمان نیروگاهی و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین ضروری است.

وی چین را یکی از الگو‌های موفق در این زمینه دانست و گفت: این کشور حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سوخت خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند و همزمان کنترل‌های سختگیرانه زیست‌محیطی اعمال می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه بیش از یک‌سوم گاز تولیدی کشور در صنایع و بخش مشابهی در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود، تصریح کرد: کاهش وابستگی نیروگاه‌ها به گاز، افزایش بهره‌وری صنعتی و بهینه‌سازی مصرف خانگی می‌تواند به اصلاح سبد انرژی کمک کند.

وی افزود: در بخش خانگی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف گاز صرف گرمایش می‌شود که با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، عایق‌بندی مناسب و استفاده از تجهیزات هوشمند می‌توان مصرف را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد.

توکلی همچنین نسبت به پدیده «گاز مجازی» در صادرات محصولات کشاورزی هشدار داد و گفت: مصرف بالای گاز در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها به‌دلیل قیمت پایین انرژی، بدون رعایت استاندارد‌ها صورت می‌گیرد و به اتلاف منابع محدود کشور منجر می‌شود.