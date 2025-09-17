پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت : صیانت از هنرمندان و آثار ارزشمند و ترویج فرهنگ کتابخوانی از اولویتهای جدی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و هیئت همراه صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کردند.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری پایدار در حوزه فرهنگ و هنر، گفت: باید برای علاقمند کردن مردم به کتابخوانی تلاش کنیم و همزمان با استفاده از ظرفیت خیرین، زمینه توسعه و تجهیز کتابخانهها را فراهم سازیم.
رضا رحمانی با بیان اینکه کار ماندگار در حوزه فرهنگ نیازمند اراده جدی است، افزود: صیانت از هنرمندان و آثار ارزشمند و ترویج فرهنگ کتابخوانی از اولویتهای جدی استان بوده و استانداری با تمام توان از اهالی فرهنگ و ادب حمایت خواهد کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز با قدردانی از توجه و حمایت استانداری آذربایجانغربی از حوزه فرهنگ، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای ترویج کتابخوانی تأکید کرده و گفت: گسترش دسترسی عادلانه به کتاب و کتابخانه، تقویت زیرساختهای فرهنگی و مشارکت فعال خیرین از جمله محورهای اصلی نهاد در سراسر کشور است و امیدواریم با همکاری نزدیک استانداری، شاهد ارتقای جایگاه کتابخانههای عمومی در آذربایجانغربی باشیم.
در این دیدار، راهکارهای گسترش فرهنگ مطالعه، تقویت زیرساختهای کتابخانهای و بهرهگیری از ظرفیت خیرین برای توسعه کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.