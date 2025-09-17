پخش زنده
نماینده شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از پیگیری طرح آبرسانی شرق گرگر و شعیبیه و مشکل آب آبزیپروران و اجرای طرح اصلاح شبکه آب منطقه عمار پس از ۸ سال انتظار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمد سادات ابراهیمی امروز ۲۶ شهریور در جلسهای با حضور صدریانفر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و فرمانداران شهرستانهای شوشتر و گتوند پیرامون مصوبات دیدار با وزیر نیرو، با اشاره به تعهد سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر اولویتدار بودن ایستگاه پمپاژ شرق گرگر، گفت: متاسفانه تاکنون هیچ کار عملیاتی برای این پروژه حیاتی انجام نشده است و این قصور باید به سرعت جبران شود.
وی با اشاره به اعتبار برای بهرهبرداری از این پروژه افزود: مقرر شده است تا دستگاههای مربوطه همکاری لازم را به عمل آورند. در این راستا سازمان جهاد کشاورزی موظف است تا شرایط بهرهبرداری از ظرفیت این ایستگاه پمپاژ برای کشاورزان منطقه را هرچه سریعتر فراهم کند.
حجت الاسلام و المسلمین سادات ابراهیمی به دیگر مصوبات جلسه اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر این، سازمان آب و برق خوزستان موظف به انجام مطالعات طرحهای آبیاری و زهکشی در مناطق گوریه و داریون یک تا هشت، شده است.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از تشکیل تیم مشترک بازدید خبر داد و اضافه کرد: مقرر شده تا تیمی از سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی ظرف مدت یک هفته آینده بازدید میدانی انجام دهند و مشکلات مربوط به تامین آب آبزیپروران شوشتر را به صورت ویژه پیگیری کنند. در شهرستان شوشتر با وجود ۳ هزار هکتار ظرفیت پرورش ماهی، حل مشکل آب این مزارع یک دغدغه اصلی است.
وی میگوید: پروژه تعویض خط ۷۰۰ میلیمتری انتقال آب در خیابان عمار شوشتر پس از ۸ سال انتظار، تا یک ماه آینده وارد فاز اجرایی میشود. همچنین خط انتقال ۶۰۰ میلیمتری برای انتقال آب نیز تحویل موقت شده و به زودی وارد فاز بهرهبرداری میشود که این دو پروژه، گام بزرگی در راستای رفع مشکلات آبی شهرستان خواهد بود.
سادات ابراهیمی بر پیگیری مصمم موضوع آبرسانی به دیگر مناطق محروم حوزه انتخابیه خود تأکید کرد و از قرارگیری پروژه آبرسانی شرق شعیبیه در دستور کار مسئولان خبر داد و گفت: این پروژه بسیار مهم است و بزودی با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه کشور بازدید میشود تا تامین اعتبار آن در دستور کار قرار گیرد.