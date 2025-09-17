

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سازمان امور عشایر ایران، شیرزاد کمالی با بیان اینکه کوچ عشایر سیستان و بلوچستان به صورت دورانی انجام می شود، اظهار داشت: حدود ۵۰۰ خانوار عشایری در سیستان و بلوچستان کوچ برون‌استانی دارند که هرساله در اسفندماه از شمال سیستان به استان‌های خراسان جنوبی و رضوی کوچ می‌کنند و از اواخر تیر و اوایل مرداد نیز به مناطق قشلاقی خود در شهرستان های زابل، نیمروز، هیرمند و هامون بازمی‌گردند.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان افزود: کل جامعه عشایری سیستان و بلوچستان با جمعیت 174 هزار نفر در قالب ۲۶ هزار و ۶۴۰ خانوار در ۲۵ شهرستان استان به شیوه کوچنشینی و دامداری سنتی امرار معاش می کنند که از لحاظ جمعیت، در رده سوم جامعه عشایری کشور قرار دارد و با ۲۵۶ طایفه مستقل، بیشترین طوایف عشایری کشور را در خود جای داده است.

کمالی با بیان اینکه ۹۸ درصد عشایر در سیستان و بلوچستان کوچ پاییزه خود را طی ماه گذشته انجام داده‌اند، افزود: در زمان کوچ، تمامی خدمات لازم از جمله تامین آب، آرد، سوخت و اقلام اساسی مورد نیاز عشایر کوچنده استان با همکاری تعاونی‌های عشایری ارائه شده و مشکلی برای حضور دانش‌آموزان آنان در مدارس و ادامه تحصیل نیز وجود ندارد.

وی گفت: عشایر استان ۹۰۰ هزار رأس دام در اختیار دارند و ۲۵درصد گوشت قرمز استان که سالانه به ۵هزار تن می‌رسد را تأمین می‌کنند.