پخش زنده
امروز: -
بنیامین موسوی از زنجان در سکوی قهرمانی مسابقات دوچرخهسواری کوهستان مهاباد ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ۳۰ دوچرخه سوار از ۵ استان در مسابقات دوچرخه سواری کوهستان به میزبانی مهاباد حضور پیدا کردند.
این رقابت ها در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان پیگیری شد که بنیامین موسوی از زنجان در رده سنی بزرگسالان به مقام نخست رسید.
ورزشکارانی از بوکان و کرج نیز در رده دوم و سوم قراگرفتند.
مسابقات در رشته کوهستان و در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد.
رشته کراسکانتری (Cross Country) یکی از پرطرفدارترین شاخههای دوچرخهسواری کوهستان است که بهدلیل نیاز به آمادگی بدنی بالا، مهارت فنی در عبور از مسیرهای ناهموار و همچنین سرعت عمل شناخته میشود.