رئیس اداره دامپزشکی شوشتر گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف انسانی در این شهرستان کشف و معدوم شده است.

کشف و معدوم‌سازی بیش از یک تن فرآورده خام دامی فاسد در شوشتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی مرادی سید قاسمی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مورد عملیات بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی توسط کارشناسان بهداشت مواد غذایی دامپزشکی شهرستان انجام شد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها بیش از یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی از جمله مرغ، گوشت و آلایش‌های خوراکی غیر قابل مصرف انسانی کشف و از چرخه مصرف خارج شد.

مرادی سیدقاسمی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های دامپزشکی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی برای تضمین سلامت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی است ادامه داد: انجام نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی بصورت روزانه در حال انجام است که این بازرسی‌ها ارتقاء بهداشت و سلامت مردم و جامعه را به ارمغان می‌آورد.

رئیس اداره دامپزشکی شوشتر در پایان از شهروندان در خواست کرد: فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های مجاز تحت پوشش اداره دامپزشکی تهیه کرده و به برچسب دامپزشکی که حاوی اطلاعات تاریخ تولید و انقضاء محصول و همچنین رعایت شرایط نگهداری آن توجه کنند و تخلفات در این حوزه را به سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی استان گزارش دهند.