

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از روز جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شد.

تیم‌ملی والیبال ایران که در دیدار‌های اول و دوم خود یک برد و یک شکست تجربه کرده است، از ساعت ۱۳ روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان به مصاف فیلیپین می‌رود.

تیم ملی والیبال فیلیپین که پیش از این در والیبال جهان شناخته شده نبود، به لطف میزبانی توانست در این رقابت‌ها حضور پیدا کند و روز گذشته با ارائه یک بازی ایده آل شگفتی ساز شد و مصر قهرمان آفریقا را سه بر یک از پیشرو برداشت و کاپیتان این تیم از تمامی تماشاگران و هواداران خواست برای تشویق و حمایت آخرین مسابقه دوره مقدماتی مقابل ایران به سالن مسابقه بیایند.

حضور ۲۰ هزار تماشاگر فیلیپینی در سالن برای شاگردان پیاتزا می‌تواند جو وحشتناکی را رقم بزند و مطمئنا یکی از چالش‌های آنها در این بازی محسوب می‌شود. فیلیپینی که به نوعی تیم نوظهور این رقابت‌ها لقب گرفته است، از تمامیت خود برای شکست ایران و صعود به مرحله دوم استفاده خواهد کرد تا بتوانند شگفتی را کامل کند.

از طرفی هم مردان والیبال کشورمان نیز برای حضور در مرحله بعد نیاز به پیروزی در این دیدار دارند و در صورت پیروزی در سه ست یه شانس صعود به عنوان تیم اول را خواهند داشت و در غیر اینصورت تمامی حالات صعود به نتیجه دیدار قبل یعنی مصر و تونس بستگی خواهد داشت.

تیم ملی فیلیپین تا کنون سهمیه بازی‌های المپیک، لیگ جهانی و لیگ ملت‌ها را به دست نیاورده است، اما به لطف رامون سوزارا که هم اکنون علاوه بر ریاست فدراسیون والیبال فیلیپین، مسئولیت کنفدراسیون والیبال آسیا را نیز برعهده دارد، به دنبال ماجراجویی در والیبال جهان و پیشرفت در این رشته ورزشی جذاب است.

هدایت تیم ملی والیبال فیلیپین برعهده آنجیولینو فریگونی از ایتالیا است و بازیکنان این تیم در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به قرار زیر هستند:

پاسور: آوِ جاشوا رتامار و جریکو آداجار

قطر پاسور: لئو اوردیالس و لویی رامیرز

مدافع میانی: کیم مالابونگا، زونزمل تاگیبولوس و لوید جوسافات

دریافت‌کننده قدرتی: برایان باگوناس، وینس پاتریک لورنزو، مارک خسوس اسپخو، میشلو بودین و جاد الکس دیسکیتادو

لیبرو: جاش یبانیز و جک کالینگکینگ

دو تیم ملی والیبال ایران و فیلیپین در طول تاریخ دو بار به مصاف یکدیگر رفتند که همیشه ایران فاتح میدان بوده است و فیلیپینی‌ها در حسرت شکست ایران هستند که آخرین دیدار در قهرمانی مردان آسیا سال ۱۹۹۵ بوده است و ایران سه بر صفر به پیروزی رسیده است.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۲۱۱.۷۲ امتیاز در رتبه پانزدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی است و فیلیپین نیز با ۳۹.۸۳ امتیاز در جایگاه هفتادوهفتم جهان قرار دارد.

تیم ملی والیبال فیلیپین در دو دیدار اول و دوم خود در قهرمانی مردان جهان یک شکست برابر تونس و یک برد برابر مصر کسب کرد و برای صعود به مرحله بعد باید مقابل ایران برنده شود.

در حال حاضر چهار تیم تونس، ایران، مصر و فیلیپین با یک برد و سه امتیاز در رتبه‌های اول تا چهارم گروه نخست رقابت‌های قهرمانی مردان جهان قرار گرفتند و دو تیم روز پنج شنبه سهمیه مرحله حذفی به دست می‌آورند.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ هستند که با هدایت رو‌به‌رو پیاتزا به میدان می‌روند.

سرمربی تیم ملی کشورمان عصر امروز یک جلسه تمرین وزنه برای مرتضی شریفی، محمد ولیزاده، خانزاده، حاجی پور، کاظمی و به نژاد و همچنین یک جلسه تمرین توپی برای هشت بازیکن دیدار در نظر گرفت تا مردان والیبال ایران با آمادگی هرچه بیشتر در این مسابقه حاضر شوند.

فهرست دیدار‌های رسمی تیم‌های ملی والیبال ایران و فیلیپین و نتایج به دست آمده به قرار زیر است:

۱۹۵۸ (بازی‌های آسیایی): ایران (۳) – فیلیپین (۲)

۱۹۹۵ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – فیلیپین (صفر)