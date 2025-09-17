پخش زنده
امروز: -
در حادثهای در روستای ارجق مشگینشهر، یک پسربچه به سبب سهلانگاری والدین خود از خودرو جا مانده بود که با هوشیاری پلیس به آغوش خانواده خود بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل خانواده در حین سفر، به تصور اینکه کودک در خودروی دیگری نشسته است، به مسیر خود ادامه میدهند و پس از پیمودن ۱۷۰ کیلومتر به روستای کجل میرسند. هنگامی که آنها برای استراحت و صرف چای از خودروها پیاده میشوند، متوجه میشوند که کودک در هیچ یک از خودروها حضور ندارد.
بلافاصله خانواده سراسیمه با شماره اضطراری ۱۱۰ تماس میگیرند و مفقودی کودک را اعلام میکنند. خوشبختانه، افسر پلیس راه اردبیل-مغان در حین گشت زنی کودک را مشاهده کرده که به شدت بیقراری میکند. وقتی افسر علت را از او جویا میشود، کودک با ناامیدی بیان میکند که «پدر و مادرم را گم کردهام.»
گشت پلیس راه، کودک را سه ساعت در خودرو نگه میدارد تا والدینش به محل برسند. در نهایت، پس از برقراری ارتباط و تأیید هویت، کودک به والدینش تحویل داده میشود.
این حادثه تجربهای عبرتآموز برای تمامی خانوادههاست. قبل از حرکت در سفر، بسیار مهم است که مطمئن شویم تمامی همراهان سوار شدهاند و در خودروی ما یا خودروی همراهان هستیم.
هرچند این حادثه به خیر گذشت، اما نباید فراموش کنیم که در سالهای گذشته، در حادثه مشابهی در جنگل فندقلو، کودکی به دلایل مشابه جا ماند و جان خود را از دست داد.
اینگونه حوادث باید به عنوان یادآوری برای همه ما باشد تا همواره در سفرها محتاط و دقیق باشیم.