معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: آذربایجان غربی جزو ۱۰ استان اولویتدار در تقویت زیستبوم نوآوری کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین دکتر قریشی، نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی، بر ضرورت تحول ساختار آموزشی و توجه ویژه به فناوریهای نوظهور تأکید کرد.
آقای شهیکی با بیان اینکه پارکهای فناوری باید بارقه امید و جریان توسعه باشند، افزود:جریان نوآوری تنها به پارک محدود نیست و حوزه فناوریهای دانشبنیان باید به راهبرد اصلی توسعه منطقهای تبدیل شود.
وی همچنین تغییر رویکرد اقتصاد منبعمحور به اقتصاد دانشبنیان را ضروری دانست و آذربایجانغربی را جزو ۱۰ استان اولویتدار در تقویت زیستبوم نوآوری کشور معرفی کرد.
در ادامه، دکتر قریشی با اشاره به موقعیت راهبردی استان و هممرزی با سه کشور، استفاده از تجربه اساتید برای رشد پارک علم و فناوری را مهم ارزیابی کرد و بر هماهنگی میان دانشگاه ارومیه و پارک تأکید داشت.
وی افزود: پارک باید بتواند توجهها را جلب کند و با پارکهای دیگر کشور در فروش محصولات و گسترش ارتباطات همکاری داشته باشد، چرا که امروز دنیا، دنیای فناوری است.