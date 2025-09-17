به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشید درخشان، تهیه کننده برنامه «فوق العاده»، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره این برنامه گفت: برنامه «فوق العاده»، یک برنامه ترکیبی ، آموزشی است که عروسکی، میزگردهای عروسکی و مجری هم دارد.

این برنامه محورهای آموزشی را دنبال می کند و برنامه طنز به تنهایی نیست و در هر قسمت یک بحث آموزشی را به قشر نوجوان به بالا آموزش می دهد.

وی افزود: برنامه محورها و تیترهای مختلفی دارد مثل آموزش فعالیت بدنی، آموزش اینکه چگونه سواد مالی داشته باشیم، آموزش اینکه چگونه در مدرسه با دیگران تعامل داشته باشیم . هر قسمت علاوه بر اینکه یک داستان طنز دارد یک کارشناس دارد که اکثرا یا معلم هستند یا روانشناس هستند که درباره آن موضوع بحث می کنند.

درخشان گفت: این برنامه مخاطبانش از نوجوان به بالاست، کودک هم هست و می توانند برنامه را ببینند و استفاده کنند و این برنامه قسمتی دارد که خیلی وقتها مخاطب را والدین قرار می دهد.

در این برنامه در هر عنوان یکی از چالش ها را که عناوینی مختلفی دارد مورد بررسی قرار می دهیم به عنوان مثال هوش مصنوعی، هنر حل مساله، سواد مالی، تفکر نقادانه، کنکور، بحران هویت و مدیریت فضای مجازی. در برنامه بحث های روز و آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد و به موضوعات آموزشی می پردازد.

وی، سینا رستگاری، بهبهانی، سجاد هاشمی و خانم یکتا افشار، را از جمله عروسک گردانهای برنامه «فوق العاده»، نام برد و گفت: عروسک ها را محمد اعلمی ساختند و محمد روشنی هم ازجمله صداپیشه های این برنامه است.