به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباداله سالک مقدم گفت اکنون ۱۰۲ هزار هم وطن به صورت داوطلبانه سلول‌های بنیادی به مرکز سپاس اهدا کردند.

وی به مناسبت ۲۶ شهریور روز جهانی سلول‌های بنیادی گفت اطلاعات ژنتیک لول‌های بنیادی اهدا کنندگان جمع آوری و در بانک اطلاعات ذخیره شده است.سالک مقدم افزود این سلول‌ها در صورت تطابق ژنتیکی با بیماران نیازمند پیوند سلول‌های بنیادی برای اهدا ارائه می‌شوند.

وی افزود از آنجا که مار بیماران نیازمند پیوند سلول‌های بنیادی در کشور رو به افزایش است حداقل نیاز به ۱۰۰ هزار اوطلب دیگر برای اهدای سلول‌های بنیادی داریم.معاون سازمان انتقال خون گفت مراکز هدای سلول‌های بنیادی در ۳۱ استان کشور آماده پذیرش داوطلبان است.

به مناسبت ۲۶ شهریور روز جهانی سلول‌های بنیادی در مراسمی از یک اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی به صورت نمادین قدردانی شد.