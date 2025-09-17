پخش زنده
معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: آموزش علوم پزشکی ایران با رویکردی نوین در حال حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان و بهرهگیری از هوش مصنوعی در مدیریت منابع و ارتقای بهرهوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سید جلیل حسینی در آیین اختتامیه هفدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی، از برنامههای تحولی آموزش علوم پزشکی سخن گفت و اظهار داشت:یکی از راهبردهای اصلی وزارت بهداشت، بینالمللیسازی آموزش پزشکی و ارتقای جایگاه دانشگاههای کشور در سطح منطقه و جهان است.
وی با بیان اینکه ایران موفق به اخذ مجوز بینالمللی اعتباربخشی آموزش پزشکی (Accreditation for Medical Education) شده است، افزود:«این دستاورد، علاوه بر ارتقای استانداردهای آموزشی، زمینه ارزیابی و اعتباربخشی دانشگاههای کشورهای همسایه توسط ایران را نیز فراهم کرده است.»
حسینی با اشاره به نقش نخبگان و برگزیدگان المپیاد، به ویژه در حوزه هنر و رسانه، در توسعه برنامههای بینالمللی تأکید کرد:«دانشجویان نخبه میتوانند با مشارکت در این برنامهها سهم مهمی در ارتقای آموزش پزشکی و معرفی ظرفیتهای کشور در عرصه جهانی ایفا کنند.»
معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین از تحول در آموزش علوم پایه و غیر بالینی، اعتباربخشی داخلی و بینالمللی دانشگاهها، ارتقای اخلاق پزشکی و رفتار حرفهای و حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان و بهرهوری آموزشی با استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دیگر راهبردهای تحولی نام برد.