عوامل شلیک به همیار محیط‌بان منابع طبیعی در فارس به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نصرت اله دهقانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان با اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری نیرو‌های کلانتری ارژن در عملیاتی ضربتی، عوامل شلیک به مهدی بذرافشان همیار محیط‌بان را در ۷۲ ساعت گذشته شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس گفت: افراد دستگیر‌شده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

در اولین ساعات بامداد جمعه ۱۴ شهریورماه یک همیار محیط‌بان در منطقه حفاظت‌شده ارژن-پریشان مورد اصابت گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت و به شدت مجروح شد.