پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت،بر حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و همکاری برای رفع مشکلات تولید در استان زنجان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شجاعی در دیدار با استاندار زنجان با تأکید بر برنامههای وزارت صمت در حمایت از صنایع و معادن گفت: رفع موانع تولید، تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و پشتیبانی از طرحهای توسعهای استان زنجان در دستور کار جدی قرار دارد.
استاندار زنجان نیز در این دیدار با اشاره به چالشهای موجود در حوزه صنعت و معدن افزود: تأمین سوخت، رفع مشکلات ارزی و حمایت از واحدهای تولیدی از مهمترین اولویتهای استان است که نیازمند همکاری و پشتیبانی ملی میباشد.
وی با بیان اینکه زنجان ظرفیت اجرای طرحهای ملی در حوزه صنعت و معدن را دارد، افزود: همافزایی بین دستگاههای استانی و وزارت صمت میتواند شرایط توسعه سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار را فراهم آورد.
دکتر شجاعی نیز با تأکید بر برنامههای وزارت صمت در حمایت از صنایع و معادن گفت: رفع موانع تولید، تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و پشتیبانی از طرحهای توسعهای استان زنجان در دستور کار جدی قرار دارد.