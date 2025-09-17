پخش زنده
کادر فنی تیم فوتسال دختران نوجوان ایران از برگزاری دیدار دوستانه با تیم فوتسال صالحین تهران خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال دختران کشورمان که از امروز در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، جمعه ۲۸ شهریور در یک دیدار درون اردویی به مصاف تیم صالحین تهران میرود.
این بازی ساعت ۱۷:۳۰ صبح در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
ملیپوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار میشود، آماده میکنند.