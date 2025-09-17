رئیس کل دادگستری گلستان گفت: عفو معیاری که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت، بخش عظیمی از زندانیان در سراسر کشور و استان گلستان را شامل خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس کل دادگستری گلستان در این مراسم گفت : حمایت تحصیلی از فرزندان‌مددجویان زندان های گلستان؛ توزیع نوشت افزار و پرداخت کمک هزینه تحصیلی ، تجلیل از دانش آموزان نخبه از محور های این جلسه بود.

حیدر آسیابی افزود: پرونده ها در دست بررسی است و دادستان ها و قضات اجرای احکام با همکاری مددکاران زندان شبانه روزی مشغول بررسی پرونده ها هستند و ان شاء الله بسیاری از مددجویان به آغوش خانواده های خود باز می گردند.

آسیابی افزود: دستگاه قضایی همانگونه که در اجرای قانون و اعمال عدالت اغماض نمی کند، حمایت از خانواده های زندانیان را نیز مدنظر دارد تا آسیب های اجتماعی برای این خانواده ها را کاهش دهد.

وی با اشاره به حساسیت دادگستری استان به موضوع تحصیل فرزندان این خانواده ها گفت: امروز ۷۰۰ بسته نوشت افزار ، هر بسته به ارزش یک میلیون تومان به دانش آموزان اهدا شد و مبلغ یک میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی هم، برای هر دانش آموز واریز می شود.

آسیابی گفت: امروز همچنین در این‌مراسم از ۱۲ دانش آموز نخبه و ممتاز خانواده های مددجویان زندان گرگان تقدیر شد.

وی گفت: در حال حاضر ۷۵۰ دانش آموز خانواده های مددجویان زندان گرگان تحت پوشش انجمن‌حمایت از خانواده های زندانیان گرگان هستند.

آسیابی افزود: در این انجمن، علاوه بر پیگیری وضعیت ثبت نام دانش آموزان ِ خانواده های تحت پوشش، مشاوره تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی نیز ارائه می شود.

وی ادامه داد: توزیع بسته های معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان برای خانواده ها، ساخت مسکن، برگزاری دوره های مهارت آموزی برای توانمندسازی خانواده ها، ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری، ساخت مسکن، مرمت واحد های مسکونی، کمک به تامین هزینه اجاره مسکن، تامین کالاهای اساسی و کمک به اشتغال مددجویان با کمک واحدهای تولیدی استان، از دیگر خدمات حمایتی انجمن حمایت از خانواده های زندانیان مرکز در استان است.

در حاشیه این مراسم یکی از این دانش آموزان از رئیس کل دادگستری گلستان برای کمک به آزادی پدرش که به علت ناتوانی در پرداخت بدهی، زندانی است ، درخواست کمک کرد و رئیس کل دادگستری گلستان به این دانش آموز قول داد: با کمک خیران و ستاد دیه حداکثر تا یک هفته آینده زمینه آزادی پدر این کودک را فراهم کند تا در آغاز سال تحصیلی جدید در کنار فرزندانش باشد .