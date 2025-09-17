پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری و محیطزیست منطقه ۲ گفت: در آستانه فرارسیدن مهرماه و آغاز سال جدید تحصیلی، طرح دیوارنگاری مدارس اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیاصغر طاهری با اشاره به اقدامات اداره زیباسازی منطقه در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: باتوجهبه لزوم زیباسازی جدارههای مدارس و اهمیت تربیت و آموزش دانشآموزان در محیطی شاداب و بانشاط، عملیات دیوارنگاره و نقاشی دیواری مدارس در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در این طرح اجرای بیش از ۱۵ هزار مترمربع نقاشی دیواری و رنگآمیزی پیشبینیشده است، افزود: این طرح در محلات مختلف منطقه، با اولویت محلات کمتر برخوردار و جدارههای فرسوده طراحی و رنگآمیزی میشود.
معاون شهردار منطقه دو در ادامه برنامههای آموزش حفظ محیطزیست را از دیگر اقدامات اجرایی این حوزه در طرح استقبال از مهر برشمرد و گفت: توزیع کارتن پلاست تفکیک پسماند به مدارس، همراه با ارائه آموزش به دانشآموزان از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.