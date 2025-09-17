

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که در شهرستان مراغه با حضور ۹ تیم از سراسر کشور برگزار شد بعد از ۳ روز رقابت نزدیک و پایاپای دو تیم باشگاه قهرمان رشت و انجمن‌های ورزشی کرمانشاه به فینال مسابقات راه یافتند و در نهایت در یک دیدار جذاب و تماشاگر پسند این تیم انجمن‌های ورزشی کرمانشاه بود که توانست با نتیجه دو بر یک حریف خودش را شکست دهد و جام قهرمانی مسابقات را بالای سر ببرد.

همچنین تیم‌های فلامینگو کرمان و ماشین سازی سپنتای زنجان به طور مشترک در جایگاه سوم مسابقات کاپ آزاد کشوری جای گرفتند.

در پایان این مسابقات و در مراسم اختتامیه که با حضور امین امینیان (فرماندار شهرستان مراغه)، جبرائیل منصور قربانی (معاون محترم مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)، محمدرضا کمال زارع (رییس سپک تاکرای ایران)، علی حسن پور (رییس هیات انجمن‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی)، ناصر قهرمان (رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه)، غلامرضا عبدی (رییس هیات سپک تاکرای آذربایجان شرقی)، محمدرضا غفاری (مدیرعامل برند اتم و حامی البسه تیم‌های ملی سپک تاکرا)، جعفر ابراهیمی (امور حمل و نقل شهرداری مراغه)، فرهاد آقایی (امور ورزش شهرداری مراغه)، ابراهیم خوش رفتار کمیسیون ورزشی شهرداری مراغه و جمعی از ملی پوشان ورزش سپک تاکرا در سالن ورزشی شهید کنعانی مراغه برگزار شد به تیم اول تا سوم جوایز نفیسی از طرف انجمن سپک تاکرای ایران، فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور و برند اتم به عنوان حامی البسه تیم‌های ملی اهداء شد.