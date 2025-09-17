صداوسیمای آذربایجان غربی بنا رسالت و اهمیت منابع محدود آب، خاک در حوزه کشاورزی، برنامه اکینچی لر را تولید و پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برنامه کشاورزی محور «اکینچی لر» در برنامه ۲۶ شهریور خود به‌منظور متقاعدسازی و همراه‌کردن کشاورزان به اجرای آبیاری کارآمد به موضوع مهم «سامانه آبیاری هوشمند» می‌پردازد.

در این برنامه از حضور مهندس سعید سپه پور، معاون مدیریت آب‌وخاک استان و دکتر سینا بشارت، عضو هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه بهره گرفته می‌شود تا مخاطبان استانی را اثرات برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی، لزوم توجه کشاورزان به آبیاری هوشمند آشنا و در قدم بعدی آنان را توجیه و ترغیب به بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری کند.

گفت‌وگو با کارشناسان و کشاورزان موفق استان، پخش مستند و میان‌برنامه‌های مرتبط با موضوع برنامه، بخش‌های مهم برنامه «اکینچی لر» را به خود اختصاص می‌دهد.

برنامه «اکینچی لر» باهدف انعکاس و ارائه اطلاعات آموزشی در زمینه کشاورزی، باغداری و زراعت با بهره‌گیری از کارشناسان این حوزه به تهیه‌کنندگی علی مولا پرست چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ و تکرار آن جمعه‌ها ساعت ۱۷ به مدت ۳۰ دقیقه پخش می‌شود.