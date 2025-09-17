معاون عمرانی استاندار کرمان از نظارت کامل بر مدیریت و عملکرد شرکت‌های حمل و نقل دانش‌آموزان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، راهداری و شهرداری‌ها خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در آستانه آغاز سال تحصیلی برای تسهیل تردد دانش‌آموزان در روز‌های ابتدایی مهر ماه، نشست شورای ترافیک استان بر نظارت کامل بر مدیریت و عملکرد شرکت‌های حمل و نقل دانش‌آموزان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، راهداری و شهرداری‌ها تاکید شد.

معاون عمرانی استاندار کرمان، همچنین از برنامه‌ریزی برای ساعات شروع مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به حجم ترافیکی روز‌های ابتدایی مهر و تداخل با ساعت کار ادارات و بانک‌ها سخن گفت و افزود: پس از بررسی‌های نهایی و مشورت با نهاد‌های مربوط، ساعت قطعی شروع مدارس اطلاع‌رسانی می‌شود.

موسوی با تاکید بر اجرای کامل طرح‌های ترافیکی از سوی شهرداری گفت: طرح اخیر ترافیکی شهر کرمان در محدوده میدان شورا و میدان بسیج، باید تکمیل شود و با اجرای کامل آن و انجام کنترل‌ها، ترافیک در برخی از ساعت و نقاط برطرف می‌شود.