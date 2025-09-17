به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جاده‌ای پلیس راه زنجان گفت: بر اثر برخورد رخ به رخ یک دستگاه تریلر با یک دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۲۷ محور ترانزیت زنجان-قزوین، متاسفانه ۲ نفر از سرنشینان خودروی سواری جان خود را از دست دادند.

سرهنگ مهدی میناخانی افزود : این حادثه در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۲:۲۰ به وقوع پیوست.

وی گفت : طبق بررسی‌ها علت حادثه گردش در محل ممنوعه از سوی راننده کامیون رخ داد و این حادثه تلخ را رقم زد.