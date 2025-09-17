پخش زنده
تصادف دو دستگاه خودرو در زنجان دو فوتی برجا گذاشت که پیش از رسیدن نیروهای امدادی در محل حادثه جان خود را از دست داده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جادهای پلیس راه زنجان گفت: بر اثر برخورد رخ به رخ یک دستگاه تریلر با یک دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۲۷ محور ترانزیت زنجان-قزوین، متاسفانه ۲ نفر از سرنشینان خودروی سواری جان خود را از دست دادند.
سرهنگ مهدی میناخانی افزود : این حادثه در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۲:۲۰ به وقوع پیوست.
وی گفت : طبق بررسیها علت حادثه گردش در محل ممنوعه از سوی راننده کامیون رخ داد و این حادثه تلخ را رقم زد.