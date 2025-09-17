پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان بر استفاده از مینی بوس برای جابجایی دانش آموزان روستایی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به وضعیت ناوگان مسافربری خوزستان اظهار کرد: ۵۱۱ دستگاه اتوبوس با میانگین عمر ۱۵ سال، یکهزار و ۵۴۱ مینیبوس با میانگین عمر ۲۵ سال و یکهزار و ۶۰۲ دستگاه سواری کرایه با میانگین عمر ۱۳ سال در خوزستان وجود دارد.
وی با اشاره به چالشها درباره جابهجایی دانشآموزان روستایی افزود: علاوه بر عمر بالای ناوگان بیشتر این ناوگان تکافوی نیاز مسافران سطح استان را ندارند، از سوی دیگر فرایند حملونقل این ناوگان تا پایانه و به صورت خطی است.
جولانژاد گفت: بخش زیادی از این ناوگان در اختیار کارکنان کارخانهجات سطح استان است، بنابراین با کمبود ناوگان روبهرو هستیم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان اضافه کرد: تنها ناوگانی که امکان جابهجایی دانشآموزان روستایی را دارد، مینیبوس است که پیشنهاد میشود از این ناوگان استفاده شود.
وی میگوید: اقداماتی از جمله ایجاد تسهیلات برای نوسازی و بازسازی ناوگان و استفاده از منطقه آزاد اروند برای نوسازی ناوگان باید در میان مدت انجام شود.
جولانژاد بیان داشت: در گام نخست باید از ظرفیت دهیاریها برای شناسایی ناوگان مینیبوس که دارای کارت هوشمند هستند، استفاده شود تا از ظرفیت این ناوگان برای جابهجایی دانشآموزان روستایی استفاده شود.