به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جباری رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آباده گفت: به منظور معرفی هر چه بیشتر هنر منبت آباده، موزه تخصصی منبت با همکاری شهرداری آباده، میراث فرهنگی و بخش خصوصی راه اندازی شده است.

شاکر دبیر شهر جهانی منبت افزود: بیش از ۴۰۰ اثر شامل آثار منبت به جای مانده از دوران صفویه، زندیه، افشاریه، قاجار و معاصر در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

کوچکترین انگشتر منبت کاری شده با هسته خرما و سبک‌ترین قاشق منبت، اثری از هنرمندان آباده نیز در این موزه قرار دارد.