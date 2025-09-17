پخش زنده
امروز: -
موزه تخصصی منبت در آباده، شهر جهانی منبت راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جباری رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آباده گفت: به منظور معرفی هر چه بیشتر هنر منبت آباده، موزه تخصصی منبت با همکاری شهرداری آباده، میراث فرهنگی و بخش خصوصی راه اندازی شده است.
شاکر دبیر شهر جهانی منبت افزود: بیش از ۴۰۰ اثر شامل آثار منبت به جای مانده از دوران صفویه، زندیه، افشاریه، قاجار و معاصر در این موزه به نمایش گذاشته شده است.
کوچکترین انگشتر منبت کاری شده با هسته خرما و سبکترین قاشق منبت، اثری از هنرمندان آباده نیز در این موزه قرار دارد.