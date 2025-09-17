با تجمیع پروانه‌های اکتشافی چانعلی ۲ و ۳ و افزایش مساحت محدوده، ظرفیت جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در منطقه بزمان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر مجتمع طرح‌های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان با اشاره به صدور نخستین پروانه تجمیعی در ایمپاسکو گفت: با رای شورای عالی معادن و موافقت دستگاه‌های استانی، پروانه‌های اکتشافی چانعلی ۲ و ۳ در استان سیستان و بلوچستان تجمیع شده و به یک محدوده واحد با مساحت بیش از ۷۵ کیلومتر مربع ارتقا یافته است.

مولوی افزود: این اقدام که پس از پیگیری‌های بیش از یکسال و با هماهنگی اداره کل صمت استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شده، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه معادن طلا در منطقه بزمان ایجاد کرده و افق‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار را باز خواهد کرد.

وی تصریح کرد که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) با صدور این پروانه تجمیعی صاحب یکی از بزرگ‌ترین محدوده‌های اکتشافی طلا در استان شده است. این محدوده با پیوستن بخش میانی، دو پهنه اکتشافی چانعلی را به هم متصل کرده است.

مولوی اشاره کرد :در سه و نیم سال گذشته بیش از ۸۲ هزار متر حفاری انجام شده و تجمیع پروانه‌ها باعث جذب سرمایه‌گذاران توانمند، افزایش مقیاس اقتصادی طرح و استفاده بهینه از ظرفیت‌های خدادادی شده است.

مدیر مجتمع افزود: این اقدام علاوه بر افزایش ذخایر قابل استحصال، کاهش هزینه‌های ثابت و بهره‌گیری بهینه از ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین اکتشاف را فراهم می‌کند.

او همچنین گفت: این اولین بار است که در شرکت ایمپاسکو پروانه تجمیعی صادر می‌شود که مزایایی چون برآورد دقیق‌تر ذخایر، مدیریت متمرکز منابع، برنامه‌ریزی جامع معدنی و افزایش طول عمر معدن را به همراه دارد.

مولوی تاکید کرد: این اقدام موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی و بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های حیاتی منطقه، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای مهارت‌های بومی و بهبود خدمات اجتماعی خواهد شد. همچنین یکپارچه‌سازی محدوده‌ها اجرای بهتر برنامه‌های زیست‌محیطی و بازسازی معادن را تسهیل و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: صدور پروانه تجمیعی چانعلی می‌تواند با کاهش زمان صدور مجوزها و کاهش هزینه‌های تولید، جایگاه ایران را در بازارهای جهانی طلا ارتقا داده و الگویی موفق برای سایر طرحهای معدنی کشور باشد.