فرمانده سپاه الغدیر استان: محل اعزام رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در یزد به مجموعه اقامتی، فرهنگی و رفاهی تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار حسین زارع کمالی با بیان اینکه مساحت کل مجموعه ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع است، گفت: این مجموعه اقامتی در زیربنای ۲۸۰۰ متر مربع احداث شده است.

وی افزود: تاریخ شروع بازسازی این مجتمع اقامتی آذرماه ۱۴۰۲ بود و شامل ۱۵ سوئیت، سالن همایش با ظرفیت ۱۷۰ نفر، رستوران با ظرفیت ۱۷۰ نفر، محوطه کافی شاپ، پارکینگ با ظرفیت ۶۰ خودرو، پارک کودک، فضای سبز و آلاچیق، دو سرویس بهداشتی عمومی، دو باب آشپزخانه و ۱۰ باب مغازه برای عرضه صنایع دستی یزد است.

فرمانده سپاه الغدیر استان تصریح کرد: این مکان محل اعزام رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود که بر اساس هویت ایرانی و اسلامی و هویت یزد احداث شد.

وی گفت: کلیه اقدامات و فعالیت‌های عمرانی در این مجموعه بر اساس نظرات میراث فرهنگی و گردشگری استان بوده و تلاش شده است بافت و فرهنگ یزد حفظ شود.

زارع کمالی ادامه داد: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی این مجتمع هزینه شده که حدود ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل مجموعه نیاز است.

این مجموعه در خیابان مهدی یزد واقع شده و پس از اطلاع رسانی پذیرش مهمان، استفاده آن برای عموم مردم آزاد است.

همچنین با حضور سردار زارع کمالی تعداد ۴۰ باب منازل سازمانی سپاه به کارکنان این نهاد واگذار شد. این واحد‌ها حدود ۱۰۰ متری بوده و در شهرک رزمندگان یزد واقع است.