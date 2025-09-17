رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از آغاز پاکسازی رودخانه دز از زباله خبر داد و گفت: این پاکسازی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری پور بیان کرد: موضوع انباشت زباله در رودخانه دز حوالی پل باستانی دزفول در شورای حفاظت کیفی رودخانه دز مطرح شد و بلافاصله بیل میکانیکی سازمان آب وبرق خوزستان در اختیار شهرداری قرار گرفت و پاکسازی رودخانه آغاز شد.

وی با بیان اینکه پاکسازی رودخانه دز ادامه خواهد داشت، افزود: پاکسازی رودخانه در حوالی پارک ساحلی دووه و برکه نیز در هفته جاری انجام می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول اظهارکرد: همچنین در این نشست مصوب شد هر سه ماه یک بار به صورت مداوم موضوع برررسی و در صورت نیاز پاکسازی رودخانه دز انجام شود.

نوری پور از افرادی که از بستر رودخانه دز استفاده می‌کنند، تقاضا کرد: هنگام استفاده از فضای ساحلی رودخانه نظافت را رعایت و از رهاسازی زباله در رودخانه اجتناب کنند.

وی تاکید کرد: همه در قبال این رودخانه به عنوان یک نعمت خدادادی مسئول هستیم و اگر افرادی را هنگام رهاسازی زباله در رودخانه مشاهده کردیم باید با تذکر دوستانه و سازنده اجازه ندهیم هر مورد آلاینده‌ای به رودخانه یا فضای شهری اضافه شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با اشاره به اقدامات فرهنگی مستمر انجمن‌های مردم نهاد در ساحل رودخانه گفت: این اقدامات مستمر در راستای جلوگیری از آلودگی رودخانه و ساحل دز قابل تحسین است.

وی ادامه داد: جمعه شب برنامه‌ای برای آموزش چهره به چهره به شهروندان و توزیع زباله با کمک انجمن‌های مردم نهاد استان خوزستان در پارک دووه برگزار خواهد شد.

رودخانه دز یک رودخانه مهم در استان خوزستان است که از میان شهر دزفول می‌گذرد و به عنوان شاهرگ حیاتی این منطقه شناخته می‌شود؛ این رودخانه علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، نقش مهمی در گردشگری و تامین آب آشامیدنی دارد.