وزیر جهاد کشاورزی گفت: از روز گذشته تا امروز قیمت گوشت قرمز حدود ۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران بیان اینکه بالای ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، اظهار کرد: قیمت گندم تا یکی دو هفته آینده مشخص میشود، اما هنوز نمیتوان قیمت دقیقی را اعلام کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درباره قیمت روغن نیز اظهار کرد: از آن جایی که روغن مشمول ارز ترجیحی است قیمت گذاریها انجام شده و اگر جایی آن را بالاتر از قیمت مصوب شده به فروش میرساند با آن برخورد میکنیم؛ البته طی بررسی که هفته گذشته انجام دادیم چنین مسئلهای رخ نداده است.
نوری قزلجه ادامه داد: همان طور که قبلا هم اعلام کردم، برنج داخلی ارز ترجیحی دریافت نمیکند و مشمول قیمتگذاری نیست. ابزار ما فقط تامین برنج خارجی با ارز ترجیحی است و آن را انجام میدهیم که در بازار موجود است.
وی افزود: البته برای اینکه قیمت برنج داخلی به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا نکند از ابزاری مثل کنترل سامانههای انباری و نظارت بر سامانههایی که خرید عمده، انبارداری و فروش را انجام میدهند صورت میگیرد و برای اینکه از سطح متعارف خود خارج نشود، چنین کنترلهایی وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: همچنین از روز گذشته تا امروز قیمت گوشت قرمز حدود ۸۰ هزارتومان کاهش یافته است.