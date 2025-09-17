پخش زنده
مدیرکل انتقال خون استان اردبیل با اشاره روند کاهشی اهدای خون، از همه گروههای خونی مختلف دعوت کرد تا برای اهدای خون به پایگاههای ثابت و سایر این استان مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر شراره دژاکام اظهار کرد: با توجه به تغییرات دمایی چند هفته گذشته و همزمانی با آخرین روزهای تعطیلات تابستانی و موج سفرها، تعداد مراجعه کنندگان به پایگاههای انتقال خون استان اردبیل کاهش یافته است.
وی بیان کرد: اگرچه در حال حاضر مشکلی از نظر ذخایر نداریم، اما با توجه به کاهش مراجعهکنندگان در روزهای اخیر از همه گروههای خونی درخواست میشود که با در دست داشتن کارت ملی برای اهدای خون به پایگاههای انتقال خون استان اردبیل مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اردبیل با اشاره به نیاز بسیاری از بیماران به فرآوردههای خونی مانند پلاکت از جمله در روند شیمی درمانی مبتلایان به سرطان اظهار کرد: اگر روند اهدای خون با کاهش روبهرو شود، به دلیل عمر محدود سه روزه محصولاتی مانند پلاکتهای خونی ممکن است با مشکل مواجه شویم.
وی در ادامه با اشاره به افزایش سه درصدی اهدای خون در شهر اردبیل نسبت به سال گذشته اضافه کرد: ۲۳ هزار و ۸۳۴ نفر در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون برای اهدای خون به پایگاههای انتقال خون این استان مراجعه داشتند که از این میان ۲۰ هزار و ۷۵۳ نفر موفق به اهدای خون شدند.
دژاکام بیان کرد: در حال حاضر سه پایگاه اقماری در شهرستانهای مشگینشهر، خلخال و پارسآباد، یک پایگاه در اردبیل جنب بیمارستان فاطمی و یک دستگاه اتوبوس به عنوان پایگاه سیار به منظور سهولت اهدا در شهرستانهای فاقد پایگاه آماده خونگیری از شهروندان است.
نیاز به خون در همه روزهای سال یک نیاز مستمر و دایمی است و هر شهروند سالم میتواند سالانه چهار نوبت در بازههای زمانی سه ماهه نسبت به اهدای خون اقدام کند.