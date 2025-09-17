به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به همت صندوق بازنشستگی و با همکاری مجمع خیرین سلامت، واحد آموزش و پیشگیری و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همایش ارتقای مهارت و توانمندی بازنشستگان در خانه امید همدان برگزار شد.

در این نشست، مسئولان با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندان در کشور اعلام کردند: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود طی ده سال آینده این آمار به ۲۰ درصد برسد. از همین رو، ارتقای کیفیت زندگی و رفاه سالمندان از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه سلامت و رفاه اجتماعی است.

این همایش‌ها با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان به صورت ماهانه برگزار می‌شود.

در بخش علمی برنامه نیز، سنایی مسئول آموزش و پیشگیری مجمع خیرین سلامت، و مجید براتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، درباره نقش ابزار‌ها و فناوری‌های کمکی توانبخشی در استقلال عملکردی و ارتقای سلامت سالمندان سخنرانی کردند.