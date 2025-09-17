

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از اتمام اردوی بازیکنان گروه نخست آزمایش انتخابی تیم فوتبال نوجوانان ایران، از روز گذشته بازیکنان گروه دوم این تست وارد کمپ صفاییه اصفهان شدند.

گروه دوم آزمایش انتخابی شامل ۳۳ بازیکن خواهد بود که قرار است تا پنجشنبه ۲۷ شهریور در اردو حضور داشته باشند.

برهمین اساس نفرات گروه دوم از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم زیر ۱۸ سال پادما یدک اصفهان، از تیم‌های لیگ برتر کشور در ورزشگاه تختی اصفهان خواهند رفت.

دومین دیدار دوستانه بازیکنان گروه دوم آزمایش انتخابی تیم فوتبال نوجوانان نیز از ساعت ۱۶ فردا، مقابل تیم زیر ۱۸ سال ذوب آهن انجام می‌شود.

هدف ارمغان احمدی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان از برگزاری این اردو‌های انتخابی، ارزیابی دقیق و انتخاب بازیکنان مستعد بر پایه شاخص‌های فنی و اخلاقی است.