نشست مشترکی با حضور مسئولان کمیته ملی پارالمپیک و سازمان بسیج ورزشکاران کشور در آستانه روز ملی و هفته پارالمپیک، امروز برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان کمیته ملی المپیک و سازمان بسیج ورزشکاران کشور صبح امروز نشست مشترکی را برگزار کردند. در این نشست، موضوعاتی همچون ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ارتقای امید به زندگی، توسعه فکری جنبش پارالمپیک در سراسر کشور، ایجاد زمینه ورزش خانگی برای افراد دارای معلولیت و تغییر سبک زندگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این جلسه با حضور مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور، علیرضا احمدوند جانشین این سازمان، حمیدعلی صمیمی رئیس ستاد، حجت‌الاسلام هوشیار، رسول ضابطیان، غدیر حسینی و حسن شکریان اعضای ستاد برگزاری روز ملی و هفته پارالمپیک همراه بود.

همچنین دو محور مهم مشارکت گسترده در برنامه‌های هفته پارالمپیک و ضرورت آگاهی‌بخشی در سطح جامعه موردتأکید قرار گرفت.

ویژه برنامه‌های هفته پارالمپیک ۱۴۰۴ از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه با شعار «روز ملی پارالمپیک، جشن اراده‌های بزرگ» در سراسر کشور برگزار خواهد شد.