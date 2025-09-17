معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیاده‌روی بزرگ خانواده به مناسبت هفته دفاع مقدس در یاسوج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: یکی از راهبرد‌ها و برنامه‌های کشور امیدآفرینی در جامعه است که با اجرای برنامه‌های فرهنگی ورزشی میسر است.

محمدی افزود: ورزش همگانی یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند به نشاط و امیدآفرینی در جامعه کمک کند که در یک سال گذشته برنامه‌های زیادی را در این خصوص اجرا کردیم.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته دفاع مقدس در چهارم مهرماه همایش پیاده روی خانوادگی به صورت عمومی برگزار می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: این همایش از گلزار شهدا شروع و در پارک ولایت با اهدا جوایز نفیس به قید قرعه پایان می‌یابد.

محمدی افزود: از همه مردم دعوت می شود که در این همایش شرکت کنند.