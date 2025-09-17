برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در قالب برنامه صبح نشاط
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیادهروی بزرگ خانواده به مناسبت هفته دفاع مقدس در یاسوج برگزار میشود.
محمدی افزود: ورزش همگانی یکی از برنامههایی است که میتواند به نشاط و امیدآفرینی در جامعه کمک کند که در یک سال گذشته برنامههای زیادی را در این خصوص اجرا کردیم.
وی ادامه داد: به مناسبت هفته دفاع مقدس در چهارم مهرماه همایش پیاده روی خانوادگی به صورت عمومی برگزار میشود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: این همایش از گلزار شهدا شروع و در پارک ولایت با اهدا جوایز نفیس به قید قرعه پایان مییابد.
محمدی افزود: از همه مردم دعوت می شود که در این همایش شرکت کنند.
وی اضافه کرد: این برنامه به صورت مستقیم از شبکه استانی دنا و شبکه سه سیما پخش میشود.