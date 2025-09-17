وزیر آموزش و پرورش از تامین یک میلیون و ۳۰۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: روز شنبه نیز جلسه‌ای ویژه با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای نهایی کردن سازوکار تامین منابع و آغاز توزیع شیر در مدارس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: وزارت کشور استانداران را بسیج کرد و استانداران شورای آموزش و پرورش را تشکیل دادند.

وی در ادامه اظهار کرد: روز گذشته پویشی به نام نذر لوازم‌التحریر را رونمایی کردیم که فقط یک بنیاد و موسسه خیریه بیش از یک میلیون بسته لوازم‌التحریر را اهدا کردند. تا الان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بسته برای توزیع داریم. علاوه بر این نهاد‌ها و موسسات حمایتی خُرد و کلان نیز در حال توزیع هستند؛ در نتیجه مشکلی نداریم.

کاظمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه این وزارتخانه برای توزیع شیر در مدارس گفت: ساز و کار‌های اجرایی توزیع شیر را آماده کردیم و روز شنبه جلسه ویژه‌ای در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت تا بتوانیم تامین منابع را انجام بدهیم.