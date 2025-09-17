پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوع تعرفهها از مدتها پیش مورد درخواست اپراتورها بوده و با این تعرفههای فعلی امکان توسعه در این بخشها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت در مصاحبه با خبرنگاران درباره موضع تعرفههای اینترنت گفت: اپراتورها مدتهاست که درخواست افزایش تعرفهها را مطرح کردهاند. این درخواست به دلیل افزایش بیش از ۶۵ درصدی هزینههای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات حوزه ارتباطات، که عمدتاً ارزی هستند و همچنین بالا رفتن هزینههای جاری دیگر مطرح شده است.
وزیر ارتباطات افزود: اپراتورها بهطور جدی پیگیر این موضوع هستند، زیرا با تعرفههای فعلی امکان توسعه زیرساختهای ارتباطی وجود ندارد. این امر میتواند به کاهش کیفیت خدمات و فقدان تناسب با نیازهای مصرفی کاربران منجر و مانع توسعه متناسب این بخش شود.