کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار در آستانه «روز شعر و ادب فارسی» با حضور شعرا، ادبا و اندیشمندان داخلی و خارجی در تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،برگزاری نشست های علمی سرآغاز این کنگره بین المللی بود که در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز در ۲ کارگاه موازی و همزمان تشکیل شده است.

باقر صدری نیا دبیر علمی کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار در حاشیه این کنگره در گفت‌وگو با ایرنا از ارسال ۱۰۸ مقاله به این کنگره خبر داد و اظهار کرد: کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار امروز (۲۶ شهریور) و فردا (۲۷ شهریور) در تبریز برگزار می‌شود .

وی با بیان این‌که اساتید بزرگی در کمیته علمی این کنگره حضور دارند، افزود: شناخت ابعاد مختلف شعر، شخصیت و احوال شهریار و سایر بزرگان شعر و ادب فارسی، هدف مهم برگزاری این نشست‌های علمی است.

وی ادامه داد: شهریار بیش از دیگر شاعران معاصران به شاعران گذشته شباهت دارد و پرداخت به او پرداخت به ادبیات گذشته است بنابراین شناخت زوایای کمتر بحث شده شعر و اندیشه شهریار یکی از اهداف اصلی این همایش است.

صدری نیا گفت: می‌خواهیم در این نشست‌های علمی، مجموعه تاریخ ادبیات را به عنوان پشتوانه فرهنگ و مدنیت ایران در اختیار علاقمندان قرار دهیم و اگر همتی باشد، این نشست‌ها می‌تواند ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: نسل جوان، نیاز بیشتری برای شناخت بزرگان شعر، ادب و اندیشه دارد و هر برنامه و همایشی که بتواند گوشه‌ای از این تاریخ درخشان گذشته فرهنگی ما را نشان بدهد، می‌تواند سودمند واقع شود و امیدواریم برگزاری این کنگره بتواند در حد خود به شناسایی فرهنگ ایرانی و استاد شهریار کمک کند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۰۸ مقاله به دبیرخانه علمی کنگره بین المللی استاد شهریار رسیده که ۷۲ مقاله برای چاپ در خلاصه مقالات و ۴۵ مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شده و به دلیل محدودیت زمانی، ۲۵ سخنران علمی در کارگاه های علمی این کنگره داریم.

تالار وحدت دانشگاه تبریز هم از ساعت ۱۶.۳۰میزبان همایش حیدربابایه سلام خواهد بود و همچنین آیین اختتامیه کنگره روز پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶.۳۰ در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران برگزار می شود.

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی، نامیده شده است.