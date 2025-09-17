یازدهمین کنفرانس جهانی نمایندگان جوان پارلمان‌ها با حضور نمایندگان ۴۰ کشور برگزار و بر نقش پارلمان‌ها در توانمندسازی زنان و رفع موانع موجود در این زمینه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، یازدهمین کنفرانس جهانی نمایندگان جوان پارلمان‌ها با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، پاکستان، نروژ، برزیل و ایران در شهر لیما پایتخت پرو، برگزار شد.

این رویداد که از سوی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) سازمان‌دهی شده بود، به عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های بین‌المللی برای نمایندگان جوان پارلمان‌ها شناخته می‌شود و فرصتی برای تبادل نظر و تجربیات در زمینه‌های قانون‌گذاری و مسائل جهانی فراهم می‌کند.

امیرحسین ثابتی منفرد عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی و زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کشورمان در این کنفرانس حضور یافتند. نمایندگان ایران با مشارکت فعال در پنل‌ها و کارگاه‌های تخصصی، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در موضوع محوری این اجلاس یعنی برابری جنسیتی، ارائه کردند.

موضوع برابری جنسیتی به عنوان محور اصلی این کنفرانس، بر نقش پارلمان‌ها در پیشبرد سیاست‌های مرتبط با برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و رفع موانع موجود در این زمینه تمرکز داشت.

نمایندگان ایران در این نشست ضمن تأکید بر دستاورد‌های کشورمان در حوزه حقوق زنان و خانواده، به تشریح سیاست‌های ایران در راستای حمایت از نقش زنان در جامعه و در نهاد قانون‌گذاری پرداختند.

آنها همچنین بر اهمیت حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی در کنار پیشبرد اهداف عدالت جنسیتی تأکید کردند. این کنفرانس شامل جلسات متعددی از جمله کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌های کلیدی و میزگرد‌هایی با حضور کارشناسان بین‌المللی بود که به موضوعاتی مانند افزایش مشارکت زنان در سیاست، مقابله با خشونت جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

نمایندگان ایران در این برنامه‌ها بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق عدالت جنسیتی تأکید کردند. اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) به عنوان نهادی بین‌المللی که بیش از ۱۸۰ پارلمان ملی را نمایندگی می‌کند، از طریق این کنفرانس‌ها به دنبال تقویت نقش نمایندگان جوان در شکل‌دهی به سیاست‌های جهانی و ترویج ارزش‌هایی نظیر دموکراسی، صلح و توسعه پایدار است.

برگزاری این رویداد در پرو، به عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در منطقه آمریکای لاتین در زمینه ترویج حقوق زنان، اهمیت ویژه‌ای به این کنفرانس بخشیده بود. نمایندگان پارلمان‌ها در پایان این کنفرانس با انتشار بیانیه‌ای بر تعهد کشور‌ها به ادامه همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب اتحادیه بین‌المجالس جهانی و پیشبرد گفت‌و‌گو‌های سازنده در موضوعات جهانی تأکید کردند.