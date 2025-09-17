کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار در آستانه «روز شعر و ادب فارسی» با حضور شعرا، ادبا و اندیشمندان داخلی و خارجی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی برگزاری نشست‌های علمی سرآغاز این همایش بین المللی بود که در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز در ۲ کارگاه موازی و همزمان تشکیل شده است.

باقر صدری نیا دبیر علمی کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار از ارسال ۱۰۸ مقاله به این کنگره خبر داد و اظهار کرد: کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار امروز و فردا در تبریز برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که استادان بزرگی در کمیته علمی این کنگره حضور دارند افزود: شناخت ابعاد مختلف شعر، شخصیت و احوال شهریار و سایر بزرگان شعر و ادب فارسی، هدف مهم برگزاری این نشست‌های علمی است.

صدری نیا ادامه داد: شهریار بیش از دیگر شاعران معاصران به شاعران گذشته شباهت دارد و پرداخت به او پرداخت به ادبیات گذشته است بنابراین شناخت زوایای کمتر بحث شده شعر و اندیشه شهریار یکی از اهداف اصلی این همایش است.

دبیر علمی همایش بین المللی بزرگداشت استاد شهریار گفت: می‌خواهیم در این نشست‌های علمی، مجموعه تاریخ ادبیات را به عنوان پشتوانه فرهنگ و مدنیت ایران در اختیار علاقمندان قرار دهیم و اگر همتی باشد، این نشست‌ها می‌تواند ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: نسل جوان نیاز بیشتری برای شناخت بزرگان شعر، ادب و اندیشه دارد و هر برنامه و همایشی که بتواند گوشه‌ای از این تاریخ درخشان گذشته فرهنگی ما را نشان بدهد، می‌تواند سودمند واقع شود و امیدواریم برگزاری این کنگره بتواند در حد خود به شناسایی فرهنگ ایرانی و استاد شهریار کمک کند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۰۸ مقاله به دبیرخانه علمی کنگره بین المللی استاد شهریار رسیده که ۷۲ مقاله برای چاپ در خلاصه مقالات و ۴۵ مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شده و به دلیل محدودیت زمانی، ۲۵ سخنران علمی در کارگاه‌های علمی این کنگره داریم.

تالار وحدت دانشگاه تبریز هم از ساعت ۱۶.۳۰ میزبان همایش حیدربابایه سلام خواهد بود و همچنین آیین اختتامیه کنگره روز پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶.۳۰ در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران برگزار می‌شود.

استاد شهریار سال ١٢٨٥ هجری خورشیدی در تبریز متولد شد و ۲۷ شهریور ۱۳۶۷ چشم از جهان فرو بست. مقبره الشعرای تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی، مدفن ۴۰۰ تن از شاعران و عارفان نامی ایران زمین از جمله شهریار ملک سخن است که در راه اعتلای نام ایران از هیچ کوشی دریغ نکرد.

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی نامیده شده است.