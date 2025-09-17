پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران امروز در سومین روز سفر کاری خود وارد استان هرات افغانستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه وی امروز در فرودگاه «خواجه عبدالله انصاری» مورد استقبال مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان هرات قرار گرفت.
در این سفر اتابک با مولوی «اسلام جار» استاندار هرات درباره موضوعات مختلف دیدار و گفتوگو میکند.
همچنین نشست مشترک هیئت صنعتی و معدنی همراه وزیر صمت کشورمان با فعالان اقتصادی هرات و بازدید از راه آهن خواف – هرات و ایستگاه روزنک و نیز معادن استان هرات از دیگر برنامههای اتابک است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه اقتصادی وارد کابل شد و پس از دیدار و مذاکره با مسئولان بلندپایه افغانستان در کابل، امروز سومین و آخرین روز کاری خود را در هرات سپری میکند.