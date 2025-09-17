پخش زنده
مسابقات هاکی پسران زیر ۱۴ سال کشور با قهرمانی کرمانشاه در شهرستان کهک استان قم پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات هاکی سالنی پسران زیر ۱۴ سال کشور پایان یافت.
در این مسابقات تیم کرمانشاه با غلبه بر همه حریفان به مقام قهرمانی رسید و تیمهای سمنان و اصفهان به ترتیب به مقام دوم و سوم رسیدند.
این مسابقات با حضور ۱۹ تیم از ۲۳ تا ۲۵ شهریور ماه به میزبانی شهرستان کهک برگزار شد و بازیکنان مستعد و فنی این دوره از مسابقات به اردوهای تیم ملی برای حضور در مسابقات ۲۰۲۶ سنگال دعوت میشوند.