پخش زنده
امروز: -
با وجود خروج سالانه بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب روان آب از فریدونشهر، این شهرستان با کم آبی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری در جلسه ستاد مدیریت بحران فریدونشهر گفت: کم آبی خساراتهایی هم به بخش کشاورزی و باغداری وارد کرده است که آب منطقهای باید نسبت به تخصیص حق آبه بخش کشاورزی اقدامات موثرتری انجام دهد.
منصور شیشه فروش در ادامه با اشاره به کمبود و فرسوده بودن ماشین آلات برف روبی در شهرستان فریدونشهر افزود: هرساله در فصل بارش نزولات جوی به علت کمبود و فرسوده بودن ماشین آلات راهداری، راه ارتباطی ۶۰ روستای بخش موگویی با کمترین بارش برف چندین روز قطع میشود.
وی با تاکید بر لزوم بیمه کردن تمام اموال منقول و غیرمنقول از سوی دستگاههای اجرایی در برابر حوادث گفت: اخیرا صندوق جبران خسارت حوادث طبیعی ساختمان در کشور ایجاد شده، که در مواقع وقوع حوادث طبیعی دهیاران و بنیاد مسکن موظف به بررسی و ارائه مستندات هستند تا از طریق این صندوق خسارت وارد شده به مردم جبران شود.
حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده مردم شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت و چادگان نیز بر لزوم تخصیص ۴۵۰ لیتر سهیمه آب به کشاورزان این شهرستان از سوی آب منطقهای و بدقولیهای این اداره کل تاکید کرد.
حمید رحیمیان فرماندار فریدونشهر هم با اشاره به وجود ۱۷۰۰ واحد ساختمان فرسوده و غیرمقاوم در این شهرستان گفت: تاکنون ۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی فرسوده بازسازی و مقاوم سازی شده است.
وی بااشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت سد سرداب فریدونشهر گفت: مهمترین مشکل در اجرای طرحهای عمرانی و طولانی شدن روند ساخت آنها کمبود اعتبارات یا تخصیص قطره چکانی اعتبارات است.