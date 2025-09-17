به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوروبیابانک گفت: این بلوار به طول هزار و ۳۰۰ متر است که با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دهیاری و مدیریت راهبری مجتمع پتاس در حال انجام است.

علی اصغر ایرجی افزود: با تکمیل این طرح علاوه بر بهبود عبور و مرور، جلوه بصری ورودی روستا نیز ارتقا خواهد یافت.

روستای مهرجان در فاصله ۳۳ کیلومتری جنوب شرقی خوروبیابانک واقع است.